Fondi Fna, ordine del giorno approvato in Consiglio. Calenda: “Bella pagina per la politica molisana”

Nella seduta odierna del Consiglio Regionale è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno, presentato dal presidente Filomena Calenda e da tutti i componenti della IV Commissione Consiliare Permanente, che autorizza la suddetta Commissione a condurre un’indagine conoscitiva circa i Fondi per la Non Autosufficienza e i Programmi di Attuazione. Pertanto nelle prossime settimane verranno ascoltati tutte le associazioni e comitati che operano nell’ambito della disabilità, al fine di accogliere le loro proposte e rendere più efficaci le misure di sostegno.

“Sono particolarmente soddisfatta dell’approvazione dell’ordine del giorno – ha spiegato in merito Filomena Calenda –. Una pagina importante per questo Consiglio Regionale e, in generale, per questa classe politica che finalmente si occupa di problematiche concrete. Le tematiche sociali, sino ad ora, erano state sigillate in una cassaforte, impossibile da scardinare. Questa tematiche, invece, ha ottenuto consensi unanimi, al di là degli schieramenti politici. Segno che quando si opera per il bene comune, siamo tutti dalla stessa parte”.