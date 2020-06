I maturandi agnonesi festeggiano nella notte e presi dalla foga imbrattano le strade

Domani giornata cruciale per tutti gli studenti che dovranno sostenere la prova della maturità. La notte prima degli esami è fonte di ansia e di preoccupazone. L'esame di maturità è forse il primo grande esame che si affronta nella vita e lascia un ricordo indelebile. Gli studenti agnonesi questa sera forse hanno vinto la paura festeggiando e scorrazzando in automobile con i clacson accesi per le strade cittadine. Ognuno sceglie di vincere le paure come meglio crede ma dalle automobili, i cittadini segnalano che i maturandi hanno lanciato di tutto, come mostrano le immagini della foto. L'esame di maturità mette a dura prova gli studenti ma si spera che dopo l'esame si diventi realmente maturi anche nel rispetto del decoro urbano