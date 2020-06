Incendio abitazione di una signora 80 enne sola in casa, immediato l'intervento dei vigili del fuoco che domano le fiamme

Nella tarda serata del 16 Giugno i Vigili del Fuoco del Comando di Isernia

sono intervenuti in località Roccapipirozzi nel Comune di Sesto Campano (IS)

per incendio abitazione.

Era in fiamme l’appartamento di una Signora, ottantenne, unica presente al

momento dell’incendio, che è riuscita ad abbandonare i locali e

personalmente ha chiamato il “115” in stato di forte agitazione;

successivamente con la collaborazione del personale dell’Arma dei

Carabinieri il personale della Sala Operativa VF è risalito all’indirizzo

esatto della richiedente.

Era in fiamme il primo piano dell’edificio e i Vigili del fuoco sono

riusciti ad estinguere prontamente le fiamme, permettendo di salvaguardare i

restanti locali.

La signora è stata affidata alla figlia presente sul posto e l’edificio, al

termine delle operazioni, è stato dichiarato temporaneamente non agibile.

Per i rilevi di competenza presenti sul posto anche i Carabinieri di Sesto

Campano.