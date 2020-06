Giornata del rifugiato, le iniziative di " Dalla parte degli ultimi "

Il 20 giugno si celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato, appuntamento annuale indetto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per commemorare l’approvazione nel 1951 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati e mantenere così costantemente viva l’attenzione dell’opinione pubblica sulla condizione di milioni di rifugiati, richiedenti asilo e sfollati nel mondo che ogni anno sono costretti a fuggire da guerre e persecuzioni.

Quest’anno ci troviamo ad affrontare un momento di profonda crisi globale, caratterizzato dalla pandemia da COVID-19, ma non dobbiamo dimenticare che nel mondo persistono situazioni di grande conflittualità e violazione dei diritti umani, che ci impongono un continuo lavoro di sensibilizzazione contro ogni atteggiamento razzista e discriminatorio, nonché il bisogno di lanciare messaggi positivi di convivenza plurale.

L’associazione “dalla parte degli ultimi”, che gestisce progetti di accoglienza e integrazione SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati), per celebrare tale giornata ha realizzato uno spot, nel quale alcuni degli ospiti esprimono solidarietà verso il paese che li accolti, enunciando, nella loro lingua madre, pensieri positivi che sottolineano la voglia e la necessità di rinascita personale e collettiva.

Si chiede pertanto la disponibilità della vs testata a dare risalto alla realizzazione del suddetto spot in occasione del 20 giugno.

Si resta in attesa di un riscontro