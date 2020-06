Covid 19, virus in netta ritirata: 13 guarigioni, 40 casi attuali

Covid in netta ritirata in questo sabato di metà giugno. Su 199 tamponi processati sono zero i nuovi casi positivi. Sono guarite 13 persone: 11 rom di Campobasso e 2 pazienti di Portocannone.

In totale sono 19644 i tamponi processati in Molise, 1012 di controllo, 18191 negativi, 441 positivi.

I casi attuali sono 40, i guariti sono 373 e i decessi 23. Due persone sono ricoverate in malattie infettive.

43 sono gli isolati a domicilio e 60 le persone in quarantena.