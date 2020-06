Covid 19, giornata negativa per il Molise, 3 nuovi positivi e 0 guariti: 43 casi attuali

Si interrompe bruscamente la striscia positiva per il Covid 19 in Molise. Su 96 tamponi processati ci sono 3 nuovi positivi: 2 di Isernia rientrati da fuori Regione e 1 di Riccia ricoverato in malattie infettive per una frattura al femore.

In totale sono 19740 i tamponi processati di cui 1012 di controllo, 18284 negativi, 444 positivi e 43 attuali. I guariti sono 373 e i deceduti 23.

I positivi isolati sono 45, mentre i ricoverati al Cardarelli sono 3 e tutti in malattie infettive.

60 sono le persone in quarantena.