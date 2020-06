Biglietti dei voli annullati, Occhionero ( Italia Viva) : il Governo tuteli i consumatori

"E’ inaccettabile che le compagnie aeree si rifiutino di rimborsare i biglietti dei voli annullati, nel momento in cui non ci sono più restrizioni e quindi lo stop non è più dettato dai divieti sanitari per il covid. La ministra dei Trasporti Paola De Micheli valuti quali strumenti il Governo può attivare per far rispettare la legge e tutelare i consumatori".

Lo ha sostenuto in un post Facebook l' onorevole Giuseppina Occhionero che aggiunge : "Il Governo verifichi anche il caos causato dai vertici Alitalia che avrebbero venduto migliaia di biglietti in queste settimane salvo poi annullare subito dopo i voli.

Nonostante i chiarimenti dati dall’Enac, che ha ricordato come dal 3 giugno eventuali voli annullati siano dovuti a scelte delle compagnie e non alle misure anti covid e quindi ci sia l’obbligo di rimborsare, molti vettori starebbero continuando a imporre ai passeggeri i risarcimenti tramite voucher da utilizzare entro un anno. Un pesante danno per i cittadini, chi si vede ora annullare il viaggio deve essere rimborsato in denaro, come prevede la normativa europea.

Purtroppo l’errore del Governo che nel Cura Italia ha equiparato rimborsi e voucher, dando alle compagnie e alle aziende di trasporto il potere di decidere quali dei due strumenti utilizzare, ha aperto la strada a queste distorsioni inaccettabili".