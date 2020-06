Muore investito Stefano Patriciello: il cordoglio del mondo politico

La scomparsa dell'imprenditore venafrano Stefano Patriciello ha creato dolore, incredulità e sgomento tra i politici locali.

Sia essi amici che avversari politici del fratello Aldo Patriciello che del cognato Vincenzo Cotugno.

Si è espressa l' onorevole di Italia Viva Giuseppina Occhionero che ha dichiarato: "Ho appreso la terribile notizia dell'incidente stradale di cui é rimasto vittima l' imprenditore 55enne Stefano Patriciello.

Una morte che mi lascia profondamente addolorata. È terribile perdere la vita mentre si sta svolgendo il proprio lavoro e peraltro prematuramente.

Condoglianze alla moglie Annamaria e ai figli Andrea, Mimosa e Chiara, ai fratelli Aldo,Nicandro,Tonino,Aniello,Gaetanino, alle sorelle Giuseppina ,Maria ,Filomena e a tutti i congiunti e alle loro Famiglie".

Condoglianze anche dal Movimento Cinque stelle Molise: Il gruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale si associa al dolore dei familiari per la scomparsa, tragica e prematura, di Stefano Patriciello, noto imprenditore molisano. Il messaggio di cordoglio va al fratello Aldo, al cognato Vincenzo Cotugno e a tutta la famiglia Patriciello.

Si è espresso anche il presidente della provincia di Isernia e sindaco di Venafro Alfredo Ricci che ha aggiunto: La scomparsa di Stefano Patriciello colpisce l’intera Venafro, sia per le tragiche circostanze in cui si è verificata sia per il carattere gioviale di chi ne è rimasto vittima. Sembra incredibile che proprio chi nella sua vita ha caratterizzato il proprio instancabile impegno imprenditoriale principalmente nei lavori stradali sia rimasto vittima di un simile incidente. Ma voglio ricordare anche l’uomo, con quel suo rapporto speciale e complice con i figli, che ognuno poteva notare. Alla moglie, ai figli, ai fratelli e alle sorelle, ai nipoti e ai familiari e amici, giungano di cuore le più sentite condoglianze.