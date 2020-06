Sanità di tutti, successo per la manifestazione dei comitati: in piazza spunta anche il PD

Vergogna, vergogna dimettetevi. Con questo slogan i comitati che si rifanno a Emilio Izzo e Andrea Di Paolo hanno manifestato questa mattina davanti al Consiglio Regionale del Molise.

C' erano tutti, da quello in difesa di senologia a Isernia fino a Molisanitá L 113 di Termoli per finire a quelli sul Santissimo Rosario di Venafro. Una nutrita delegazione da Agnone: da Andrea Di Paolo per il Soa, ad Enrica Sciullo per il Cittadino C'è finendo a Don Francesco Martino per il Cisadep. Accompagnati dalla segretaria cittadina del PD Michela Cerbaso e dai giovani democratici di Agnone.

Ma il PD non era presente solo con loro ma anche con l' ex candidato alla segreteria Stefano Buono e la dirigente Isernina Maria Teresa D' Achille.

Loro dentro e i loro rappresentanti ( Fanelli e Facciolla) dentro a chiedere e ottenere un ordine del giorno in favore del Caracciolo di Agnone come nosocomio di area disagiata.

Ma i temi in questione erano numerosi e complessi. Il primo è la gestione Covid da parte di Oreste Florenzano. Definita carente da tutti i punti di vista.

Tutti d' accordo per il centro Covid di Larino ma anche pronti a dire che le altre patologie non vanno dimenticate.

Come lo svuotamento del consultorio familiare di Termoli, come chiesto da Cinzia Ferrante di Molisanitá L 113. Un presidio importante per la salute delle donne e per il mantenimento del punto nascita e non solo, anche del diritto di scelta sulla gravidanza.

Per la salute delle donne c' è anche la lotta per senologia di Isernia. Ma tutto pubblico e fruibile da tutti.

Sulla pagina Facebook www.altomolise.net la diretta https://www.facebook.com/altomolise/videos/271690484139389/