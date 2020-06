Agnone - Settembre 2020, si va al voto. Altomolise.net in diretta streaming intervista i probabili competitor

Nell’autunno del 2020 sette Regioni saranno chiamate al voto per eleggere i nuovi presidenti: le elezioni regionali si dovrebbero tenere a settembre, ma la data non è ancora stata ufficializzata. Si va al voto in Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto.

Secondo il dl elezioni la nuova data del voto deve ricadere tra il 15 settembre e il 15 novembre, anche se l’opzione più probabile è che si tenga il 20 e il 21 settembre. Nello stesso giorno, probabilmente, si terrà anche il voto per le elezioni amministrative e il referendum.

Fra i comuni che probabilmente andranno al voto in Molise oltre a Bojano anche Agnone. In paese in effetti il clima e' già pre elettorale e fervono riunioni in tutte le compagini politiche, riunioni da dove si nutrono per adesso solo voci, le ipotesi di liste, sul numero di liste da presentare, dove oramai s ascoltano numeri da lotteria, nomi probabili ma altri francamente improbabili, su composizioni di liste di imprenditori, di sole donne, di sindaci provenienti da altri paesi, e si parla di eventuali accordi per la composizione di liste civiche tra forze che potrebbero trovare la quadra su un programma condiviso. Insomma un bel calderone di detti e non detti, di vero o falso.

Altomolise.net rispetto alla veridicità delle notizie si rivolge sempre a fonti certe e pertanto ci è sembrato utile per aiutare i futuri elettori a meglio comprendere senza grossa confusione, ascoltare le voci dei diretti interessati, gli eventuali competitor che gentilmente hanno accettato di farsi intervistare da tre giornalisti,Giovanni Minicozzi, Viviana Pizzi e Maria Carosella direttrice della testata on line Altomolise.net. Le interviste si potranno seguire in diretta FB http://altomolise.net e in streaming cliccando il link https://www.youtube.com/watch?v=HAt6aQanq9k.

La prossima settimana, i nostri lettori saranno informati su data e ora, intervisteremo la compagine di centrodestra : Lorenzo Marcovecchio ex sindaco di Agnone, Tonino Scampamorte ex assessore, Eduardo Amicarelli ex vice sindaco, Giovanna Gigliozzi ex assessore, Roberto Amicone ex consigliere, Germano Masciotra ex Consigliere.

Giovedi 25 a partire dalle ore 17.30 saranno intervistati : Andrea Di Paolo operaio e sindacalista FCA termoli, Andrea Greco consigliere regionale M5S di Agnone, Linda Marcovecchio ex vice sindaca e dissidente giunta Marcovecchio, Vincenzo Scarano ex consigliere comunale, Daniele Saia ex consigliere comunale