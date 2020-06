Scontagiamoci, il Comune di Campobasso presenta l' iniziativa

Giovedì 25 giugno, ore 10.30, conferenza stampa in piazza Vittorio Emanuele per presentare l’iniziativa del progetto Scontagiamoci

Domani, giovedì 25 giugno, alle ore 10.30, nello spazio all’aperto di Piazza Vittorio Emanuele II, in prossimità di Palazzo San Giorgio a Campobasso, si terrà la conferenza stampa indetta per la presentazione dell’iniziativa “La mascherina che non si rifiuta” progetto curato da Scontagiamoci insieme al Comune di Campobasso.

Saranno presenti per l’occasione, oltre al sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, l’assessore all’Ambiente, Simone Cretella, e i rappresentanti del progetto Scontagiamoci.