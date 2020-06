Fisco, Occhionero ( Iv) : ridurre le tasse usando i fondi di Quota 100, insieme al reddito di cittadinanza un fallimento

"Per ridurre le tasse si prendano le risorse da Quota 100, una delle misure economiche più inique e sbagliate degli ultimi decenni. Il pensionamento anticipato deciso dal Governo gialloverde ha creato solo danni sociali, come l'aver impoverito il sistema sanitario senza prima aver fatto le dovute assunzioni di medici, e dato benefici a pochi, per un costo astronomico". Lo dichiara la deputata di Italia Viva Giusy Occhionero. "Per rispondere alla giusta esigenza di mandare prima in pensione chi fa lavori usuranti - prosegue Occhionero - si torni all'Ape dei governi di centrosinistra, lo si rafforzi, ma si eviti di usare miliardi di risorse pubbliche per dare la pensione anticipata ai manager. Quota 100 non ha fatto distinzioni, creando privilegi e squilibri. Ora quelle risorse vanno usate per essere ridistribuite sui lavoratori, per tagliare le tasse sul lavoro. Né Quota 100 né il Reddito di Cittadinanza, peraltro, hanno prodotto un solo posto di lavoro in più: fallimento totale". Rea 20200625T174731Z