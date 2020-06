Comunali di Agnone, Giuseppe Di Pietro possibile guida di una lista di sinistra alternativa a Nuovo Sogno Agnonese: ulteriore frammentazione del quadro politico

Lista trasversale in alternativa al gruppo di Nuovo Sogno Agnonese. Vero o falso? I rumors insistenti danno per quasi certa la notizia. Una lista che vedrebbe nella composizione personaggi trasversali dai vecchi sinistrorsi agnonesi a personaggi della destra moderata. Il nome che circola sul candidato sindaco di questa variegata ma riottosa compagine e' quello del presidente di Assostampa Molise, Giuseppe di Pietro,uomo di punta del giornalimo molisano, stimato professionista si caratterizza per la chiarezza nei suoi interventi. Di Pietro proveniente da area centrosinistra non è nuovo alla politica, gia consigliere comunale e candidato in una tornata elettorale per le elezioni al consiglio regionale. Quale sarebbe la motivazione che spingerebbe i protagonisti ad imbastire una lista alternativa a quella di Nuovo Sogno Agnonese, compagine di centro sinistra che raggruppa piu anime?

Probabilmente, sempre dai rumors la motivazione sarebbe la non convergenza sul nome del candidato a sindaco, cioè come suol dirsi, c'è chi tira da una parte chi da un'altra. La vocazione della sinistra italiana in generale propende per rimanere in eterno in opposizione. Le divisioni interne a sinistra hanno lacerato un grande partito nel quale si riconoscevano milioni di militanti, hanno allontanato il popolo della sinistra dalla politica. I partiti maggiormente rappresentativi sono in caduta libera, ma questo purtroppo non insegna ad invertire una tendenza suicida. Sarebbe necessaria una convergenza di intenti tra giovani e meno giovani,tra radicali e riformisti per raggiungere Palazzo San Francesco. Ma evidentemente l'aspirazione non è quella di governare una cittadina in difficoltà di sopravvivenza, come Agnone, ma è quella di perversa voglia sinistrorsa di sconfitta necessaria per continuare a dire solo no.