Elezioni comunali di Agnone, di scena il centrodestra: giovedì 9 torna il giornalista Giovanni Minicozzi

Elezioni amministrative Agnone il 20-21 di settembre, si entra nel vivo della sfida per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. I progetti amministrativi e le manovre in vista del voto sono ben avviate. A che punto siamo nella compagine di centro destra? lo appureremo durante lo streaming del 9 luglio alle ore 18.30 Tra i nostri ospiti : l'ex sindaco Lorenzo Marcovecchio, l'ex vice sindaco Edmondo Amicarelli, l'ex assessore Tonino Scampamorte, Il geometra Pino Verdile, e gli ex consiglieri Roberto Amicone e Germano Masciotra.

Condurranno l'intervista i giornalisti: Giovanni MInicozzi, Viviana PIzzi, Maria Carosella

Potrete seguire lo streaming sul canale you tube CITTANET, e in diretta FB sulla pagina Altomolise.net