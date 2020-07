Vittoria Coppa Italia a Napoli, Occhionero ( Iv): dopo 14 giorni nessun aumento esponenziale dei casi, sì alla prudenza no agli allarmismi

Riflessione...Se fosse confermato che i festeggiamenti di Napoli per la vittoria della Coppa Italia non hanno avuto effetti sull’eventuale propagarsi dell’epidemia, come lascia pensare il fatto che trascorsi 14 giorni non si abbiano notizie di crescita di contagi, verrebbe da chiedersi se certi toni di alcuni componenti del Comitato tecnico scientifico non siano stati un po’ troppo sopra le righe, come nel caso del rappresentante italiano Oms che in tv definì addirittura “sciagurati” quei tifosi.

Nel momento in cui sono tornate le tavolate nei ristoranti, le spiagge sono affollate, le località di mare tornano ad essere popolate, fare inutile allarmismo paventando sciagure appare controproducente, specialmente da parte di chi con le riaperture prevedeva addirittura 150mila ricoverati in terapia intensiva, numero completamente sballato e infondato. Giusto mantenere prudenza, ma senza terrorismo mediatico che, a questo punto, rischia solo di scontrarsi con la realtà.