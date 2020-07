Azzolina a Campobasso: per le classi pollaio se tutta Italia fosse come il Molise sarei tranquilla

In Molise ho trovato un clima di grande collaborazione.

Così la ministra dell' istruzione Lucia Azzolina ha commentato la visita istituzionale per il tavolo tecnico per l' avvio dell'anno scolastico in presenza e con la didattica a distanza.

Erano presenti la direttrice dell' ufficio scolastico Anna Paola Sabatini, l'assessore regionale all' istruzione Roberto Di Baggio, i sindaci di Campobasso, Isernia e Termoli, i presidenti di provincia, il manager dell' Asrem Oreste Florenzano e la Protezione Civile.

" Avviare l'anno scolastico sarà possibile anche in Molise- ha dichiarato la Ministra- sono felice di essere stata qui. Ho trovato grande collaborazione con tutti, con gli enti locali sia Comuni che le province. Manderemo gli studenti e le nostre studentesse a scuola e questo sarà possibile grazie a un lavoro di sinergia e di squadra di tutta la politica, senza guardare al colore, farà per la scuola".

Sulla questione degli edifici scolastici dismessi ha aggiunto: "Qualora in sinergia con gli enti locali si riuscirà a metterli a posto potranno essere utilizzati anche quelli, sennò ovviamente si cercheranno altri spazi come abbiamo scritto nelle linee guida. Archivi, musei e tutto quello che possa essere utile. Pero qui in Molise c' è una situazione molto confortante e penso che non ci siano affatto problemi. Una regione che non ha nemmeno il problema di grandi classi pollaio, se la situazione italiana fosse quella del Molise io starei molto tranquilla. Verrà utilizzato anche il cruscotto informatico, strumento messo a disposizione di tutti gli uffici scolastici regionali. Il Molise fa parte dell' Italia e la Did potrà essere utilizzata per le scuole secondarie".

La ministra si defila sui trasporti e risponde secca: siamo sulla buona strada.