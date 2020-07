Sindaco al tavolo della scuola, il PD di Campobasso: si torni sui banchi di scuola

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il Sindaco di Campobasso parteciperà all'incontro di stamane con il Ministro dell'Istruzione.

Come gruppi consiliari, ci siamo espressi favorevolmente ad una sospensione del Consiglio comunale. Abbiamo, però, proposto che alla ripresa dei lavori, alle ore 12,00, si discuta un nostro ODG sulla scuola ci sia una informativa su ciò che è stato detto e stabilito al tavolo tecnico con il Ministro.

È fondamentale che l'Amministrazione tutta giochi consapevolmente e responsabilmente il suo ruolo per il ritorno a fare e ad essere scuola in presenza ed in sicurezza.

I veri "tavoli" a cui occorre tornare sono i banchi di scuola. Abbiamo chiesto questo momento di chiarezza in consiglio perché riteniamo sia doveroso dare informazioni, non solo al mondo della scuola e ai sindacati (non invitati all'incontro), ma a tutta la comunità educante.