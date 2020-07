Pierfrancesco Favino gli occhi della storia, ecco il terzo libro per la collana di Molisecinema in programma dal 4 al 9 agosto a Casacalenda

ESCE “PIERFRANCESCO FAVINO. GLI OCCHI DELLA STORIA” IL PRIMO LIBRO

SULL’ATTORE PER LA COLLANA DEL FESTIVAL MOLISECINEMA

il volume contiene saggi critici e testimonianze di: Marco Bellocchio, Marco

Tullio Giordana, Kasia Smutniak, Giuliano Montaldo, Ferzan Ozpetek e Maria

Sole Tognazzi

La 18° edizione del Festival si svolgerà dal 4 al 9 agosto 2020

È in arrivo il primo libro su Pierfrancesco Favino. Il volume, a cura di

Fabio Ferzetti e Federico Pommier Vincelli, s’intitola “Pierfrancesco

Favino. Gli occhi della storia” e contiene saggi critici, testimonianze e

approfondimenti inediti sull’attore. Sarà pubblicato nella collana

editoriale di MoliseCinema, edita da Cosmo Iannone Editore, e presentato in

occasione della 18a edizione del Festival, che si svolgerà dal 4 al 9 agosto

2020 a Casacalenda, in provincia di Campobasso.

Attore dell’anno, fresco del David di Donatello per la sua interpretazione

ne «Il Traditore» di Marco Bellocchio, Favino è appena stato nominato tra i

nuovi membri degli Academy Award, la prestigiosa giuria degli Oscar. Il

libro ne ripercorre la carriera attraverso 11 saggi critici e le

testimonianze di registi e colleghi. Tra queste un testo di Marco Tullio

Giordana e interviste a Marco Bellocchio, Giuliano Montaldo, Ferzan Ozpetek,

Kasia Smutniak e Maria Sole Tognazzi.

Gli 11 saggi, che analizzano la vasta filmografia dell’attore, sono firmati

da: Pedro Armocida, Elisa Battistini, Matteo Brighenti, Daniele Brogi,

Francesco Castelnuovo, Alberto Crespi, Federico Gironi, Federico Pedroni,

Federico Pontiggia, Ilaria Ravarino, Ermanno Taviani.

Il volume è completato da un’ampia e appassionante conversazione con i

curatori in cui lo stesso Favino racconta se stesso e la sua idea di cinema,

con ricordi, aneddoti, retroscena sui film interpretati e riflessioni sul

ruolo dell’attore, sul rapporto con i registi, sulla storia italiana

raccontata attraverso le sue interpretazioni. Da Il traditore a Hammamet,

vere e proprie “biografie di una nazione”, ai film corali, dai personaggi

della Roma più oscura alle commedie, le pagine del libro ripercorrono una

carriera lunga e variegata.

Dopo il libro su Elio Germano e quello su Alba Rohrwacher, Molisecinema

continua a esplorare il mondo degli attori, con un viaggio attraverso la

carriera di uno tra più talentuosi, eclettici e versatili interpreti del

cinema italiano.

In un anno complesso come questo, a causa della pandemia, MoliseCinema si

svolgerà in forma ibrida in parte live, in parte on line. Diretto da

Federico Pommier Vincelli, il Festival rientra è organizzato

dall’Associazione MoliseCinema. Promosso da Regione Molise e Comune di

Casacalenda, ha il patrocinio e il contributo della Direzione Cinema del

Ministero per i Beni e le Attività Culturali.