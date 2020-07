Palazzetto dello sport nel degrado indigna il pallavolista Agnonese Stefano Patriarca. Una richiesta con annuncio ai futuri candidati: salviamolo e concludo la carriera ad Agnone

Le immagini oggi rimbalzate sui social del palazzetto dello sport agnonese ripreso durante un forte temporale, probabilmente hanno colpito ill famoso pallavolista agnonese Stefano Patriaca. Sotto la pioggia il palazzetto appariva in tutta la sua vetustità e degrado oramai storico che non presuppone di poterlo salvare o utilizzare. Stefano Patriarca è nato sportivamente nella Pallavolo Agnone, che è stata il suo trampolino di lancio a livello nazionale. Ha giocato e gioca con le più prestigiose squadre di volley nazionali. Oggi a quelle degradate immagini ha risposto anche egli sui social con delle dichiarazioni che fanno dell'atleta anche un uomo generoso legato alle sue origini

E comincia con il raccontare la sua storia, fa un appello ai futuri candidati a Sindaco nelle amministrative che si terranno a settembre 2020 e afferma di voler tornare e concludere la sua carriera tornando a Agnone per rilanciare il settore della pallavolo insistendo sulla bellezza di questo sport e su quanto una attività sportiva come la pallavolo, praticata in strutture idonee, potrebbe incidere sul rilancio dell'economia locale

"Oggi vi racconto una storia.....la storia di un ragazzo che ha girato il mondo,ma che ha sempre vissuto con un sogno,quello di tornare a vivere nel proprio amato paese!questo ragazzo è uno sportivo,un pallavolista,dalla carriera lunga ed importante,ed ha un desiderio.....terminarla cercando di riportare la pallavolo Agnone nel volley che conta,restituendo il gesto di grande generosità ricevuto quando,all’età di 14 anni,gli fu permesso di andare via per intraprendere questo percorso senza intoppi e senza richieste!il sogno di questo ragazzo,ad oggi,è ridotto in questo stato!!!!!!

Non sono un politico,non mi candiderò alle prossime comunali,ne tanto meno sono uno che tira l’acqua solo nel proprio mulino,ma un palazzetto in queste condizioni è una vergogna per la nostra comunità,è un insulto a quel luogo che per primo ha dato le luci della ribalta nazionale al nostro paese,portando la pallavolo di serie A in Molise (campionato poi purtroppo disputato a Vasto per assenza di strutture idonee)

Non vi elenco le molteplici possibilità a livello collettivo che una struttura nuova e polivalente potrebbe portare alla nostra comunità,quello sarà compito di chi si presenterà alle prossime elezioni.....e spero che chiunque si presenterà tenga nella mente e nel cuore questo posto che tanto ha dato ad Agnone e che tanto ancora potrà dare.....perché quel ragazzo di Agnone,dopo più di 20 anni lontano,tornerà per restituire tutto il bene che ha ricevuto!"

Dopo aver appreso delle sue intenzioni lo abbiamo raggiunto per capire meglio cosa nello specifico intende fare in un prossimo o più lontano futuro e ha detto:

Ho tante idee in testa e soprattutto la voglia di tornare qui ad Agnone e rilanciare la pallavolo ma ne parlerò quando sarà tempo,ora voglio concludere al meglio la mia carriera in serie A,ma al momento non mi sento di rilasciare dichiarazioni

Onore ai figli agnonesi sparsi nel mondo che rimangono legati alla propria terra e vogliono tornare per investire energie a favore del bene della collettività