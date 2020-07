Sanremo Rock & Trend Festival, i Kom approdano all' Ariston: Nico Sboro agnonese è il batterista della famosa band abruzzese

Sanremo Rock & Trend Festival è il più longevo contest nazionale per artisti singoli, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock (indie, alternative, pop rock, hard rock. Prog, metal, ecc) e trend (pop, cantautorato, hip hop, blues, funk, folk, ecc) e tutte le possibili “declinazioni” trasversali ai generi

Notizia molto interessante arriva oggi dalla musica rock abruzzese. I Kom band abruzzese di Mirco Salerni & Co supera le selezion regionali e approda dritto sul palco dell'Ariston di San Remo.Come spiegato dagli stessi Kom, la commissione artistica del festival ha definito il loro brano “…materiale di alto spessore artistico, culturale e originale…”.

La band di Mirco Salerni & Co. si sta quindi facendo strada anche attraverso inediti propri.Notizia relativa al modo della musica che onora l'Abruzzo ma anche il Molise. Il gruppo si compone di 7 musicisti tra i quali il noto e apprezzato batterista molisano, di Agnone, Nico Sboro, innesto recente nella band

Il festival Rock è nato nel 1987 come “costola” del più famoso Festival della Canzone italiana, Sanremo Rock è un brand storico che ha portato al successo moltissimi Big di oggi. Dal suo palco sono passati, ancora giovanissimi e sconosciuti, artisti come i Litfiba, Ligabue, i Tazenda, i Bluvertigo, i Denovo, gli Avion Travel solo per citarne alcuni. Ma su quel palco sono saliti anche Duran Duran, Europe, Spandau Ballet, Bob Geldof, Paul Simon, Paul McCartney, George Harrison, The Smiths, Whitney Houston. E, ancora, i “nostri” Gianna Nannini, CCCP, Edoardo Bennato, Carmen Consoli, Subsonica, Almamegretta, Irene Grandi.

Gli auguri a tutta la band per i successi raggiunti finora e li vedremo sul palco dell'Ariston di San Remo, un deciso in bocca al lupo e congratulazioni a Nico Sboro l'artista agnonese apprezzato oramai fuori dl contesto locale.