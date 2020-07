Indagine di gradimento dei sindaci, crolla Gravina con 15 punti percentuali in meno. Male anche D' Apollonio

Dal 69.1% al 53,4%. Con una differenza di percentuale di - 15,7 %.

È così che il sindaco di Campobasso Roberto Gravina scende di molti posti nella graduatoria di gradimento del Sole 24 ore piazzandosi al 52esimo posto.

Finita quindi la luna di miele tra il sindaco del capoluogo molisano e la città. Complice probabilmente anche la gestione Covid e il caso del funerale rom che non lo ha reso molto popolare. Infatti prima di quell' episodio la comunicazione sul Covid era giornaliera. Oggi è quasi scomparsa, come se lo fosse anche l' emergenza. Nonostante il focolaio di Fontanavecchia non si sia ancora estinto.

Male anche per Giacomo D' Apollonio su Isernia che si piazza 61esimo con una percentuale di gradimento pari a 52,9% , di poco inferiore a quella di Gravina.

Nella precedente rilevazione era al 59% quindi anche per lui una perdita di 6 punti percentuali.

Peggio di loro solo De Magistris ( Napoli), Orlando (Palermo) e Falcomatá ( Reggio Calabria).