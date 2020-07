La Polizia di Stato della Sez. Polizia Stradale di Campobasso prosegue nell'attività di contrasto all'uso del cellulare alla guida 

La polizia di Stato della Sezione Polizia Stradale di Campobasso ha svolto una mirata attività di controllo finalizzata, in particolare, alla repressione del fenomeno dell' uso del cellulare alla guida, che rappresenta, secondo diversi studi, una delle principali cause di incidenti automobilistici, spesso mortali.

In pochi giorni, sono state contestate 35 infrazioni agli automobilisti indisciplinati, con applicazione di sanzioni per un valore di oltre 4.000 Euro e con la decurtazione di 104 punti dalle patenti di guida degli automobilisti sanzionati. Ad uno di essi, recidivo per tale infrazione, è stata anche sospesa la patente di guida, così come prescritto dal Codice della Strada. Le infrazioni hanno riguardato oltre all'uso del cellulare al volante anche il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.