Presentato il "Summer Camp: ancora tutti insieme… 2020” del Comune di Campobasso Praitano: “Un Campus pensato per far vivere ai ragazzi un’esperienza ludico-ricreativa in sicurezza”

Anche quest’anno il Comune di Campobasso, tramite la struttura delle Politiche Sociali, propone una nuova edizione del Summer Camp: ancora tutti insieme … 2020. A presentare le specificità dell’iniziativa destinata a n. 70 minori, di età compresa tra i 5 e i 13 anni residenti nel Comune di Campobasso e nei comuni afferenti all’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, hanno provveduto, durante una conferenza stampa nell’atrio di Palazzo San Giorgio, l’assessore alle Politiche Sociali, Luca Praitano, la dottoressa Mariangela Polisena, referente del progetto Summer Camp, e Pierpaolo Tanno, responsabile della fase di progettazione dell’iniziativa.

“Il Camp partirà dall’8 luglio 2020 e andrà avanti fino al 31 agosto 2020 (con interruzione della settimana di Ferragosto, dal 10.08.20 al 16.08.20). – ha chiarito l’assessore Praitano – I ragazzi che vi parteciperanno potranno vivere un’esperienza ludico-ricreativa in cui il divertimento e la socializzazione, in sicurezza, saranno gli obiettivi principali.

Si può fare richiesta per due settimane, anche non consecutive, - ha specificato Praitano - perché si favorisca la rotazione e si potrà scegliere di svolgere le attività solo la mattina oppure fino alle ore 17, usufruendo della mensa. I laboratori pomeridiani, che saranno attivati dal giorno 15 luglio, saranno scelti dall’Ente tra tutte le proposte che potranno pervenire al Comune di Campobasso fino al 10 luglio, da parte di Enti del Terzo Settore o altri soggetti privati che volessero arricchire il campus con i propri progetti.”

Il Summer Camp del comune, quest’anno, si propone di completare l’offerta estiva privata rivolta ai ragazzi di Campobasso.

“Visto il grave periodo di crisi che alcune categorie hanno vissuto e stanno vivendo, - ha aggiunto Praitano - tutte le iniziative programmate in città verranno comunque supportate attraverso l’erogazione di voucher del valore fino ad € 400,00 da spendere presso i gestori privati che si accrediteranno nei prossimi giorni. Infatti, è stato pubblicato sul sito del Comune, un avviso pubblico rivolto alle famiglie con valore ISEE non superiore a € 50.000 che non abbiano ricevuto contributi pubblici per finalità analoghe (esempio contributi INPS per centri estivi o baby sitting) da spendere esclusivamente presso i centri estivi dell’elenco che verrà pubblicato sul sito del Comune.

In questo modo, è vero che non potremo restituire ai nostri ragazzi la serenità e la socialità che la pandemia ha sottratto loro negli ultimi mesi, ma potremo tentare di regalargli quello che meritano, in principal modo gioco e spensieratezza.”

La modulistica da compilare per richiedere di poter partecipare al Summer Camp 2020 è disponibile presso lo Sportello dei Servizi alla Persona (Via Cavour n.5), presso l’URP (Piazza Vittorio Emanuele II n.29) e si può scaricare dal sito internet del Comune di Campobasso (www.comune.campobasso.it), oltre che sul sito dell’A.T.S. di Campobasso (www.ambitosocialecb.it).

È possibile, nelle giornate di martedì e giovedì (chiamando al numero 0874 405598), richiedere un appuntamento presso lo Sportello dei Servizi alla Persona del Comune di Campobasso in Via Cavour n. 5 (piano terra), per la consegna della modulistica e/o per ricevere assistenza e supporto nella compilazione della domanda.

La domanda, debitamente compilata, deve essere inviata al seguente indirizzo pec comune.campobasso.protocollo@pec.it, oppure, consegnata a mano, presso lo Sportello dei Servizi alla Persona del Comune di Campobasso alla Via Cavour n. 5 Piano terra (previo appuntamento telefonico al numero 0874 405598). La consegna delle domande potrà avvenire allo Sportello nelle seguenti giornate: il martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00; il giovedì’ dalle 15:00 alle 18:00.

L’Amministrazione Comunale intende coinvolgere, in termini di iniziativa progettuale e capacità realizzativa, gli operatori cittadini di settore interessati a partecipare all’organizzazione ed alla gestione di laboratori pomeridiani, a carattere ludico-ricreativo, a fronte di contributi economici, erogati dal Comune, finalizzati a coprire le spese da sostenere incluso l’acquisto di dispositivi di sicurezza connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del materiale ritenuto indispensabile per la riuscita dell’iniziativa.

Gli operatori interessati possono partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ad aderire all’iniziativa.

I soggetti interessati dovranno presentare, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10/07/2020, apposita istanza, mediante consegna a mano (o spedita per il tramite del servizio postale, ma in tal caso farà fede soltanto la data di ricevimento presso il Protocollo), in busta chiusa e sigillata, presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, sito in Piazza Vittorio Emanuele II, negli orari previsti di apertura al pubblico.

Sul plico sigillato dovrà essere riportata l’indicazione del mittente e la dicitura “CONTIENE PROPOSTA LABORATORI POMERIDIANI PER CAMPUS ESTIVO 2020”.

Non saranno ammesse le istanze che perverranno oltre i succitati termini e con altre modalità rispetto a quelle sopra descritte. Per ogni ulteriore informazione in merito è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: comune.campobasso.ambitosociale@pec.it - raffaela.rosa@comune.campobasso.it - tel. 0874 405576.