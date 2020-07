Giunta regionale, il centrodestra deve sistemare le caselle: countdown per Toma sulla decisione Marone- Romagnuolo

Tempo scaduto è l' ora dei fatti. Prima i molisani.

Un messaggio su Facebook che sembrerebbe ricordare al presidente della Regione, Donato Toma, gli impegni presi prima della votazione della mozione di sfiducia proposta da PD e 5 stelle.

Ossia quella di nominare come assessora Aida Romagnuolo al posto di Michele Marone. Andrà effettivamente così? Lo vedremo in queste ore. Il presidente Toma ha incassato ormai la fiducia dei suoi e potrebbe ora nuovamente allungare i tempi. Cosa che ai consiglieri Andrea Di Lucente e Salvatore Micone potrebbe non piacere. Come potrebbe non piacere nemmeno ad Aida Romagnuolo.

Tuttavia potrebbe essere una soluzione alternativa che salverebbe capra e cavoli. Considerando che Forza Italia oltre a Cavaliere e Di Baggio ha anche l' alleato fedelissimo Vincenzo Cotugno ( cognato dell' europarlamentare azzurro Aldo Patriciello) e la Lega, nell' avvicendamento Marone- Romagnuolo rimarrebbe nuovamente a secco, si potrebbe sacrificare la figura di Roberto Di Baggio per permettere la coesistenza in Giunta sia di Marone che di Romagnuolo. Sarebbe una soluzione temporanea che permette di arrivare almeno a metà mandato.

Prima che anche Salvatore Micone chiederà di andare all' incasso o con un ruolo in Giunta o con quello del sottosegretario. E Forza Italia? Potrebbe recuperare una casella se Quintino Pallante, eletto con Fratelli d'Italia ma senza tessera di partito, cambiasse schieramento proprio in queste ore.

Infatti il partito di Giorgia Meloni ha tolto ufficialmente l' appoggio al Governo Toma. Niente di più semplice che Pallante passi ufficialmente con Forza Italia per tentare di contare di più sullo scacchiere politico e non rimanere fuori dai giochi di potere. Come la prenderebbe Di Baggio? Questo sarebbe tutto da vedere. Toma per ora ha i fili del teatro nelle sue mani. Quanto durerà lo decideranno le strategie che saprá adottare.