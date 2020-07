La poesia di Rodari nei disegni di Sonia Maria Luce Possentini ospite di Ti racconto un libro Infanzia on line

Penultima settimana di appuntamenti dell’iniziativa a cura dell’Unione Lettori Italiani

e del Comune di Campobasso

Sarà Sonia Maria Luce Possentini la protagonista del prossimo appuntamento di Ti racconto un libro Infanzia on line, un’iniziativa promossa e organizzata dal Comune di Campobasso e dell’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli.

L’incontro con l’artista emiliana è il penultimo della rassegna on line che continua a raccogliere uno straordinario successo da parte del pubblico di bambini e delle loro famiglie.

Nel corso di questo appuntamento l’illustratrice darà forma ai versi di Teste fiorite, la bellissima filastrocca di Gianni Rodari. Con i suoi inseparabili pennelli, la Possentini mescola colori, acqua, musica e fiori e conduce per mano i bambini attraverso la poesia e il disegno che si intrecciano, si fondono e magicamente prendono forma proprio a partire da un semplice foglio bianco ed un pennello. Una poesia nell’acqua è un incontro per scoprire e riscoprire come la poesia possa trasformarsi in immagini, disegni colorati e anche viceversa.

Laureata in Storia dell’Arte e all’Accademia di Belle Arti di Bologna, Sonia Maria Luce Possentini è pittrice e illustratrice e ha ricevuto premi e riconoscimenti in Italia e all’estero, tra cui il Silver Award al concorso Illustration Competition West 49. È docente di Illustrazione presso la Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia e presso l’Università degli Studi di Padova nel Master di letteratura. Nel 2015 ha vinto il Premio Rodari e nel 2016 il premio d’illustrazione per la letteratura ragazzi di Cento (FE). Nel 2017 ha ricevuto il premio Andersen come migliore illustratore.

L’appuntamento con l’artista emiliana è giovedì 9 luglio, alle ore 17, e sarà trasmesso sulla pagina facebook Ti racconto un libro Infanzia.