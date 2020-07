Webinar su efficientamento energetico Italia- Albania, partner anche il Comune di Agnone

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Agnone, con il supporto di ENEA, EURelations, l’Ordine degli

Ingegneri della Provincia di Isernia, la Fondazione degli Architetti della Provincia di Campobasso ed ha il

patrocinio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Campobasso.

Il progetto REEHUB (Regional Energy Efficiency Hub) ha come partner il Ministry of Infrastructure and

Energy of Albania, il Comune di Agnone, l ’ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e

lo Sviluppo Economico Sostenibile), il Barleti Instute (Albania), il DITNE, Distretto Tecnologico Albanese

sull’Energia, l'Università Montenegrina “Javna ustanova Univerzitet Crne Gore”.

L’Obiettivo del progetto transfrontaliero REEHUB è di favorire l’efficientamento energetico degli edifici

pubblici nell’area di cooperazione del Programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro, attraverso la

creazione di una rete di “HUB” nei comuni di Tirana, Brindisi, Podgorica ed Agnone e la formazione dei

professionisti che operano nel campo dell’efficientamento energetico degli edifici. Il progetto, inoltre,

promuove sui territori le buone pratiche in campo di efficientamento energetico, mettendo a disposizione agli

operatori di settore, formazione sul tema, strumenti tecnici e linee guida per l'audit energetico, nonché esempi

su come i cittadini possano contribuire alla crescita sostenibile, in linea con i principi dell'economia circolare.

Il risultato atteso è il passaggio dai vecchi edifici ad edifici a “bassa o zero energia”.

Il webinar del 10 luglio è rivolto ai professionisti del settore pubblico e privato, membri degli Ordini

Professionali degli Ingegneri/Architetti, imprenditori del settore dell’energia, referenti tecnici dei Comuni e

decisori politici, i relatori illustreranno alcune buone pratiche in materia di efficientamento energetico

degli edifici pubblici approfondendo, inoltre, le opportunità messe in campo dai fondi nazionali e comunitari

per incentivare e favorire lo sviluppo territoriale sostenibile dei comuni.

ENEA webpage per scaricare il programma dei lavori e i CV dei relatori:

https://www.enea.it/it/seguici/events/webinar-reehub-2020/l2019efficientamento-energetico-per-

un2019edilizia-innovativa-e-sostenibile-le-opportunita-per-i-professionisti-del-settore-e-per-i-comuni