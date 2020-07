Agnone, la Pro Loco: buon afflusso turistico, unico neo la chiusura a Pietrabbondante

Dal 1 luglio ad Agnone stanno giungendo tanti turisti provenienti dalle regioni del nord e cioè Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana. Quest’anno rispetto agli anni scorsi si vedranno tantissimi turisti perché il Touring Club Italiano in questo periodo ha promosso tutti quei borghi dell’entroterra italiano che hanno la Bandiera Arancione e hanno la certificazione del rispetto dei parametri partendo dall’accoglienza e per finire all’ambiente ed alla enogastronomia di qualità. Una caratteristica che la nostra città di Agnone possiede. Un grande impegno da parte di tutti e si può superare questo momento di difficoltà che ci ha colpiti nei mesi precedenti. Un grande peccato di non poter ancora far vedere il sito archeologico di Pietrabbondante che resta chiuso al pubblico forse fino al 15 luglio. La pro Loco ha telefonato in questi giorni anche davanti agli ospiti e dato loro il numero telefonico per non fare andare a vuoto le persone e trovar all’arrivo i cancelli chiusi.

"Per Agnone per il momento va bene - sottolineato- e speriamo di averne tanti nei prossimi mesi e recuperare quello che si è perso precedentemente. Tanti apprezzamenti per il nostro palazzo San Francesco ed i tesori ivi custoditi tra cui spiccano i dipinti lignei della seconda metà del 1700 all’interno delle stanze e la bella mostra del libro antico con i volumi rari tra 1500 ed 1800".