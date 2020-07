Filatelia, anche in Molise il nuovo folder dedicato a Totò

Roma, 10 luglio 2020 – Anche in Molise, a quasi tre anni dall'emissione del francobollo dedicato al 50° anniversario della morte di Antonio De Curtis, in arte Totò, il 16 novembre del 2017, Poste Italiane celebra il grande artista napoletano con un nuovo folder.

Realizzato in formato A4 a 2 ante, il folder contiene una cartolina e una busta personalizzata e in Molise sarà disponibile nei prossimi giorni nei tre uffici postali con sportello filatelico: Campobasso Centro (via Pietrunto), Termoli (corso Milano) e Isernia Centro (via XXIV Maggio). Sul sito filatelia.poste.it, il nuovo portale dedicato interamente agli appassionati di filatelia, il folder "Antonio De Curtis in arte Totò" è già online e disponibile all'interno della sezione "Catalogo".

Sul nuovo folder sono rappresentate alcune immagini tratte da dipinti del maestro Renato Cocozza che ritraggono Totò, mentre sulla quarta di copertina è presente un codice QR tramite il quale si potrà ascoltare la voce dell'artista che recita "A' livella", una delle sue opere più famose.

La cerimonia di presentazione della cartella filatelica si è svolta oggi a Napoli nella Sala Matilde Serao della Filiale di Poste Italiane alla presenza di alcuni rappresentanti aziendali e dell' "Associazione Amici di Totò...a prescindere onlus"; in questa occasione è stato realizzato anche un annullo speciale.