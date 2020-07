Controlli del territorio, i Carabinieri di Isernia fermano un giovane che guidava ubriaco.

I Carabinieri della Compagnia di Isernia hanno rinforzato i servizi di verifica nel territorio aumentando anche le pattuglie soprattutto nell’arco serale-notturno. Sono state controllate numerose persone e mezzi ed una persona è stata contravvenzionata in via amministrativa per guida in stato di ebbrezza.

Secondo il dispositivo di controllo consolidato da tempo le verifiche si sono svolte mediante l’utilizzo di etilometro, senza trascurare il rispetto delle altre norme del codice della strada, come l’obbligo dell’uso delle cinture di sicurezza ed il divieto dell’utilizzo del cellulare, quale sistema teso alla prevenzione del fenomeno dell’incidentalità stradale in tutto il territorio ed in modo particolare nei tratti stradali adiacenti ai luoghi di aggregazione o alle zone in cui sono ubicate strutture di intrattenimento, specie nelle fasce orarie notturne, con rischi di condotte potenzialmente lesive dell’incolumità dei conducenti stessi.

Un giovane alla guida dell’auto è stato fermato nel cuore della notte in questo centro ed avendo manifestato sintomatologia riconducibile all’uso di bevande alcooliche è stato sottoposto al controllo dell’etilometro il cui esito ha fornito un dato prossimo allo 0,80 g/l. Per tale ragione è stato contravvenzionato in via amministrativa con sanzione di euro 544,00, e contestuale ritiro della patente con decurtazione di 10 punti.