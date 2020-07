Comune Agnone, nominata commissione esaminatrice per concorso Istruttore Tecnico Amministrativo

Con determina n 198 del 2 luglio 2020 e' stata nominata la commissio esanimatrice del concorso per la copertura di nr.1 posto part-time (18 ore settimanali) di Istruttore Tecnico Amministrativo presso il 3°Settore “Servizi Tecnici” Cat.C posizione economica iniziale http://file:///C:/Users/user/Desktop/determina_n_59.pdf:

• Ing.Falcione Claudio nato a Campobasso il 16/06/1956 (C.F. FLCCLD56H16B519W) residente a Isernia in Via XXIV Maggio nr.165 Dipendente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Campania, Molise, Puglia, Basilicata – Sede coordinata di Campobasso - Presidente

• Dott.De Falco Pasquale nato a Pomigliano d’Arco (Na) il 17/05/1971 (C.F. DFLPQL71E17G812U) residente a Castelguidone (Ch) in Via Poma nr.13 Segretario titolare Comuni Trivento/Torella Componente esperto nelle materie oggetto del concorso

• Dott.ssa Quaranta Addolorata Tiziana nata a Isernia il 22/03/1961 (C.F.QRNDLR61C62E335W) residente a Isernia in Via Puglie nr.13 Libero Professionista Componente esperto nelle materie oggetto del concorso

• Rag. Paola Del Coiro Dipendente cat.C Comune di Agnone Segretario verbalizzante