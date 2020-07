Lion Club Campobasso, domani la cerimonia di passaggio del martelletto

Si svolgerà domani, martedì 14 luglio 2020 alle ore 19, al Centrum Palace di Campobasso, la Cerimonia del Passaggio del Martelletto che vedrà il passaggio delle cariche dal Presidente Aldo Reale e dal suo Consiglio direttivo al neo-eletto Presidente e al nuovo Consiglio direttivo.

“Sono stati due anni di mandato molto importanti, durante i quali il nostro Lions Club Campobasso ha consolidato la sua presenza nella Comunità, incentivando le attività di Servizio per la gente e accanto alle Istituzioni e, inoltre, è cresciuto nel numero dei suoi Soci.

L'ultimo periodo vissuto è stato particolarmente difficile ma il nostro Club, come una Famiglia, ha saputo reagire ed essere presente con Service importanti per la Sua Comunità e in ambito nazionale.

Consegno con affetto ed Amicizia il nostro Martelletto al mio successore eletto dall'Assemblea e al suo consiglio direttivo ben sapendo che siamo un NOI e mai un IO”.