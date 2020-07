Covid hospital, Fanelli: la discussione torni in consiglio regionale

https://www.facebook.com/watch/?v=2598388057139070

*Per la prima volta formalmente, abbiamo appreso in Consiglio di un nuovo progetto in materia di Covid hospital. Ribadisco che sia il progetto, sia la discussione dello stesso debbano essere oggetto di Consiglio regionale, che già si era espresso sul tema*. Per questo ho chiesto una riunione della capigruppo.

Ancora una volta il Consiglio regionale è stato calpestato.

Nella forma e nella sostanza.

Quello che chiediamo è il ripristino della centralità del principio di programmazione e di democrazia di quest’Aula!