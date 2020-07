Operazione mani pulite, domani la presentazione a Campobasso del progetto Anfass

Il sapone per pulirsi, per divertirsi, per fare e sorridere, per stare insieme in sicurezza. Si chiama “Operazione Mani Pulite”, il progetto che l’Anffas, Associazione nazionale di famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazione, presenterà domani, giovedì 16 luglio, a Campobasso. Ne dà comunicazione la presidente Edda Fasciano.

“Un progetto al quale teniamo molto – dichiara –. Per i nostri figli questo esperimento di laboratorio può diventare un’officina della creatività e del divertimento. Abbiamo creato e creiamo sapone inventandoci forme che danno spazio alla fantasia dei ragazzi e molte soddisfazioni”. E non solo. La scelta del sapone, coniugata a una sentita attenzione per l’ambiente, anche in riferimento alla necessità assoluta di igiene da assicurare sempre a persone con fragilità maggiori.

La preziosa iniziativa sarà illustrata nella Bibliomediateca Comunale, in via Roma, 43, dalle ore 17 alle 19. A patrocinarla, il Comune di Campobasso.