No Woman no cry: il Comune di Ripalimosani consegna parrucche oncologiche gratis al Cardarelli di Campobasso

Un’operazione di solidarietà e di sensibilizzazione non semplice ma dagli esiti eccellenti quella "No Woman No Cry", che si è tenuta l’autunno scorso a Ripalimosani. Motore di tutto il Comune, insieme ad altre istituzioni e ad alcune associazioni. Un evento di moda, musica ed intrattenimento. Una forte sensibilizzazione sul territorio contro la violenza e in favore della donna. Una raccolta fondi destinata a donne in cura oncologica al Cardarelli. Una partecipazione smisurata della gente.

E domani 16 luglio 2020, alle ore 12,

la cerimonia di consegna delle parrucche al reparto di Oncologia

nel piazzale antistante l’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Saranno presenti il sindaco di Ripalimosani, il vice sindaco, il direttore generale Asrem, il primario dell’UOC di Oncologia, il Presidente del Consiglio regionale, la Consigliera di parità della Regione, i rappresentanti del Rotary Club di Campobasso.