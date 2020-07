Agnone, via Gamberale sottoposta a sequestro: la procura indaga su eventuali responsabilità pubbliche e private

Via gamberale Agnone sottoposta a sequestro dalla procura di Isernia. Dalle informazioni si evince che il contenzioso riguarda uno stabile posto in via Gamberale risalente a circa 20 anni fa, contenzioso tra privati. Ma il sequestro dell'intera strada, arteria importante per la città di Agnone, ha reso un procedimento tra privati di interesse pubblico.

Il sequestro dell'intera strada interdetta al traffico pochi giorni fa è avvenuto a seguito della presentazione di un esposto ad opera di un cittadino che abita nei pressi del famoso stabile, pomo della discordia. A seguito dell'esposto intervengono i vigili del fuoco del comando provinciale di Isernia, per gli accertamenti tecnici trasmessi anche alla Procura di Isernia. La perizia dei vigili del fuoco, dalle scarse informazioni che ci ha fornito il comune di Agnone, ha messo in evidenza un potenziale danno al di sotto della sede stradale sostenuta da delle arcate. Il comune di Agnone prende provvedimenti ed emette una ordinanza che limitava il traffico ai mezzi pesanti superiori alle 3.5 tonnelate ma l'intervento della procura tempestivo volto alla tutela della pubblica sicurezza invece e' quello di sottoporre a sequestro l'intera via Gamberale, interdetta tutt'ora al traffico. Storia particolare che coinvolge oramai pubblico e privato. Quante le responsabilità sull'accaduto da attribuire ai privati e quante all'amministrazione pubblica?. Di certo la procura sta indagando e sta indagando anche su un ex amministratore del comune, dalle voci sembrerebbe che soggetti privati e soggetti pubblici, siano stati raggiunti da avvisi di garanzia che non sono di certo sinonimo di colpevolezza, ma probabilmente un atto dovuto in via di accertamenti dei fatti.