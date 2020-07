Toma da Sepino, Giunta entro lunedì: oggi bilaterale con Lega e Forza Italia

La nuova Giunta Regionale dovrebbe essere pronta entro lunedì.

Lo ha assicurato il presidente della Regione Donato Toma al termine della conferenza stampa sul turismo svoltasi oggi a Sepino. Il passaggio obbligato, prima di sciogliere gli ultimi nodi è il confronto coi partiti. "E' in programma un bilaterale - ha sottolineato- poi dopo i chiarimenti procederò agli aggiustamenti delle deleghe e di alcune posizioni consiliari". Le persone che Toma incontrerà sono i deputati Jari Colla per la Lega e Annaelsa Tartaglione per Forza Italia.

Il nodo da sciogliere è il solito: l' abbandono della Giunta di Marone, che cambierebbe i rapporti tra il Molise e Salvini.

Salvo colpi di scena Pallante prenderà il posto del leghista Marone e secondo indiscrezioni dovrebbe avere Personale, Ambiente e Protezione civile.

A bocca asciutta Aida Romagnuolo invece. Che continuerà a fare il battitore libero.

Toma ha sottolineato la difficoltà di far quadrare i conti. Da una parte i consiglieri regionali del polo civico che minacciano tempeste e appoggio esterno. Dall' altra la Lega che sembra non disposta a mollare. Intanto resta vacante il ruolo di sottosegretario. Ruolo che potrebbe ricoprire qualcuno di Forza Italia in caso di sacrifici dell' ultimo minuto.