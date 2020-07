Agnone, ufficio postale unificato e aperto nel pomeriggio: il plauso dell' Università delle generazioni

L’Università delle Generazioni ha appreso da talune testate giornalistiche regionali che probabilmente Poste Italiane abolirà in Agnone del Molise il secondo ufficio di Piazza Unità d’Italia per concentrare tutte le attività d’istituto in quello centrale di Via Verdi che, sito nel medesimo palazzo del Municipio, dovrebbe restare aperto pure nel pomeriggio.

Se così sarà l’associazione culturale agnonese non può che dirsi assai lieta di tale decisione di Poste Italiane le quali erano state dalla stessa più volte sollecitate, negli ultimi venti anni, pure attraverso una apposita campagna-stampa, proprio a unificare i due uffici e a prestare servizio nei pomeriggi anche a beneficio dell’utenza proveniente dai comuni dei dintorni e persino di quelli del vicino Abruzzo.

In verità, il ventennale e frequente sollecito dell’Università delle Generazioni riguardava pure il posizionamento dell’auspicabile e necessario unico ufficio postale in zona di maggiore e migliore baricentro rispetto alla nuova conformazione urbana di Agnone, magari nella stessa più centrale ed accessibile piazza Unità d’Italia o immediati dintorni, proprio per agevolare l’utenza, specialmente quella proveniente dall’hinterland molisano-abruzzese.