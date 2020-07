Capracotta sempre avanti: alcuni cittadini donano gel disinfettante al Comune, Paglione soddisfatto

"La generosità e l’affetto nei confronti del nostro bel paese non si ferma. Nei giorni scorsi, un gruppo di amici capracottesi, che ringraziamo per questo bel gesto, ha voluto donare gel disinfettante da mettere a disposizione della comunità di Capracotta".

Lo ha annunciato il sindaco Candido Paglione che aggiunge: "Con loro – che hanno chiesto di rimanere anonimi - abbiamo condiviso l’idea di posizionare gli erogatori con il gel nei punti maggiormente frequentati. Un modo originale per presentare ai nostri concittadini e ai turisti un paese ancora più accogliente e una comunità sempre attenta e rispettosa delle raccomandazioni che provengono dal mondo scientifico. Anche per questo non abbassiamo la guardia e continuiamo a difenderci dai rischi del contagio da Coronavirus. #Capracotta sempre avanti!"