Covid 19, calma piatta: nessun positivo e nessun guarito, 8 restano i casi attuali

Calma piatta oggi per il Covid 19 in Molise. Su 115 tamponi processati non ci sono positivi nuovi ma nemmeno nuovi guariti.

In totale sono 24537 tamponi processati: 1140 di controllo, 22951 negativi e 446 positivi.

I casi attivi sono 8, ai livelli di pre lockdown. Uno solo di questi è ricoverato in malattie infettive. Sette sono i pazienti positivi isolati, i guariti sono 415 e i pazienti deceduti sono 23. Scendono a 6 le persone in isolamento.