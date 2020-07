Comunali Agnone, le manifestazioni di gradimento che intimoriscono: un anticipo di voto che può essere la cronaca di una sconfitta annunciata

Una richiesta di manifestazione di gradimento ai nostri lettori sui nomi circolanti a sindaco di Agnone puo rappresentare motivo di risentimento da parte di qualcuno? Ebbene si!

In data 18 luglio abbiamo pubblicato una rosa di nomi tra i più indicati dall'opinione pubblica come probabili candidati a sindaco. Non e' affatto un sondaggio, i sondaggi seguono regole e normative, ma una semplice manifestazione di gradimento come gia sopradetto. Il fatto ha sollecitato i nostri lettori e in molti stanno cliccando sul nome da loro gradito. In due giorni circa, le visite sono molte e i votanti circa 498. Ma qualcuno non ha gradito e con fare poco simpatico ha definito la nostra stimolante iniziativa una vera "pagliacciata"

Che problema può rappresentare una manifestazione di gradimento per chi potrebbe candidarsi allo scranno piu alto di Palazzo San Francesco ? Non abbiamo diffamato, tantomeno calunniato alcuno. Ma noi rispettiamo tutti e anche le richieste che di democratico non hanno nulla e che calpestano il diritto di cronaca . Chi ha la pretesa di volersi candidare a sindaco di una città deve avere dei requisiti ben precisi: deve essere democratico e dialogante, innanzi tutto, anche con quei cittadini che scelgono di non votarlo e la tolleranza anche alle critiche feroci, purchè politiche, sono il sale della democrazia