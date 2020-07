Giunta Regionale, il pranzo è servito: dalla corrida delle nomine conferme per Pallante e Di Baggio sottosegretario. Ma la lotta all' equilibrio non finisce qui

È fatta. Il Presidente della Regione Donato Toma ha annunciato in aula le modifiche di Giunta.

Quintino Pallante è il nuovo assessore della Giunta regionale del Molise. Il decreto di nomina è arrivato nelle scorse ore. A lui andrà la delega ai trasporti.

La staffetta è con Roberto di Baggio di Forza Italia che retrocede al ruolo di sottosegretario. Un sacrificio necessario per mantenere gli equilibri di Giunta.

Michele Marone, dopo il pressing fatto dalla Lega, è rimasto al suo posto.

Il pranzo dunque è servito come direbbe se fosse vivo il noto presentatore Corrado Mantoni. Ma per rimanere in tema la Corrida delle nomine potrebbe non finire qui.

Questa la "nuova" Giunta regionale: Vincenzo Cotugno, Vincenzo Niro, Nicola Cavaliere, Michele Marone e Quintino Pallante.

Sottosegretario è Roberto Di Baggio. Ora per vedere se la spina sarà staccata bisogna capire quali saranno gli equilibri in Consiglio.

Per ora 11 a 10 con Iorio e Romagnuolo pronti a fare critiche con l'opposizione quando sarà necessario.

Per capire la posizione dei dissidenti importante sarà novembre. Salvatore Micone qualora non venga eletto presidente del Consiglio Regionale, potrebbe essere l' ago della bilancia. Nelle sue mani il potere di vita e di morte sulla maggioranza Toma. Sempre citando Corrado Mantoni: e non finisce qui.