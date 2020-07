Parola di Oreste Florenzano: il reparto di Oncologia di Isernia non è a rischio chiusura

Il reparto di Oncologia all' ospedale Veneziale di Isernia non è a rischio chiusura, le voci che si susseguono da giorni e che hanno allarmato i pazienti della provincia di Isernia non sono fondate.

A ribadirlo è il direttore generale della Asrem Oreste Florenzano, intervenendo sulle polemiche nate a seguito di un accorpamento legato essenzialmente agli infermieri del reparto oncologia.

" Voci che fanno solo male ai nostri pazienti- ha sostenuto Florenzano- quelle che continuano a parlare di chiusura. Non è così. Sono garantite le attivitá di ricovero ordinario, di day hospital, e di attività ambulatoriale garantite finora. Per il periodo che andrà fino al 15 settembre 2020, saranno accorpate le unità di Oncologia e Medicina interna per le sole attività di degenza, così da garantire la turnazione degli infermieri senza incidere sugli standard delle prestazioni. È una prassi che le aziende sanitarie utilizzano ovunque: strumentalizzare una normale decisione operativa è voler mistificare per il puro gusto di attaccare senza rendere un servizio ai cittadini. In questo periodo si sono sommate due contingenze che hanno provocato una forte carenza di infermieri. Per questo motivo è stato necessario operare una rimodulazione dell' organizzazione del personale che ha comportato l' accorpamento.

Nello specifico l' emergenza Covid ha determinato la necessità di potenziare l' organico infermieristico dei reparti di terapia intensiva e di pronto soccorso. Inoltre con l' istituzione della cosiddetta zona di degenza grigia, si è reso necessario ulteriore personale. Sono gli stessi infermieri che, dopo essersi spesi per mesi durante la pandemia, adesso hanno bisogno di ferie e di riposi. Per questo motivo, la direzione sanitaria ha deciso una rimodulazione dell' organizzazione che però è a tempo".