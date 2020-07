Le strade dell' Apartheid, il volume di Luca Greco in presentazione alla Casa del Popolo

Secondo appuntamento all’aperto di Casa del Popolo. Giovedì 23 luglio

alle ore 18 al Parco San Giovanni a Campobasso presentazione del libro

“_Le strade dell’Apartheid__"_ di Luca Greco



Le strade dell’Apartheid è un racconto fotografico che scova,

attraverso le immagini, un tratto comune, un filo rosso, nelle storie di

tre paesi e di tre popoli solo in apparenza lontani.



Nucleo dell’incastro di fili, di storie e di sguardi che qui si prova

a raccontare è la continua e progressiva privazione della libertà che

ha colpito e tuttora colpisce il popolo palestinese, quello saharawi e

quello di religione cattolica dell’Irlanda del Nord. La segregazione

fisica e mentale nella quale essi sono costretti a vivere la loro

quotidianità lega ed accomuna queste storie. Le strade di Belfast, come

quelle di Hebron, Tulkarem, Dheishe, New Askar, Dakhla e Smara trasudano

claustrofobia. La si legge nei muri, ma anche negli occhi. Sono piene di

questa assenza.



Ed ecco che il filo rosso emerge potentemente. Fra lamiere e sabbia,

filo spinato e vento, cemento e neve, veloce si snoda, tutto abbraccia e

tutto intreccia. E poi, come un fiume carsico, d’improvviso scompare.

Narrare questo fiume. Questo è lo scopo di questo racconto.



L’autore è un ricercatore in filosofia teoretica. Sindacalista della

CGIL, educatore, no global ai tempi del 2001, volontario, cooperante,

fondatore della sezione ANPI “Vittorio Arrigoni”.



“Le strade dell’Apartheid” altro non è che l’ultimo,

l’ennesimo, tentativo di raccontare la storia dalla parte degli

oppressi.



Si ringrazia l'Associazione "Il nostro quartiere San Giovanni"



L'evento sarà svolto assicurando il distanziamento fisico in osservanza

alle attuali disposizioni--