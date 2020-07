Covid 19, chiuso per sanificazione il centro estivo la Baita di Ferrazzano: in corso i tamponi di controllo sui contatti dei venezuelani positivi

Dopo i 3 contagi venezuelani, una mamma e due figlie, a Campobasso torna la paura di un nuovo focolaio. Le tre persone sono in Italia dal 7 luglio dopo aver soggiornato anche in Serbia. Non si sa quindi dove possano aver contratto il virus.

Ora però le autorità sanitarie del Molise hanno messo in campo ogni situazione per evitare che la cosa si espanda a macchia d' olio come nel caso dei rom.

In queste ore infatti si sta procedendo a processare i tamponi su chi è stato a contatto con loro.

I piccoli frequentavano il campus 'La Baita' di Ferrazzano, chiuso oggi per le operazioni di sanificazione.

La famiglia era in città da 15 giorni, dopo essersi autodenunciata in Questura e avviato le pratiche per il rilascio dei documenti di soggiorno. Era ospite del convento della chiesa di Sant'Antonio di Padova, dove il sacerdote responsabile puntualizza che non hanno avuto contatti con i fedeli poiché erano in quarantena volontaria da quando erano arrivati in Italia.

I risultati dei tamponi sui contatti saranno resi noti in massimo 48 ore.