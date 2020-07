Giornata per le vittime del Covid approvata, la soddisfazione dell' onorevole Tartaglione

"Oggi la Camera ha approvato la proposta di legge che istituisce la giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus, un'iniziativa da me sottoscritta e fortemente voluta da Forza Italia, presentata dall’on. Giorgio Mulè.

Questa è una legge che va oltre le posizioni politiche ed unisce il nostro Paese nel ricordo dei momenti più difficili vissuti in questi ultimi mesi. Il 18 marzo la data prescelta, giorno in cui le immagini strazianti e indelibili del corteo dei 'caduti' di Bergamo hanno profondamente toccato le coscienze di tutti noi".

È quanto dichiara l'onorevole di Fi Annaelsa Tartaglione.

"Forza Italia - aggiunge la parlamentare azzurra - propone inoltre l'istituzione di un riconoscimento di merito per le nostre forze dell’ordine, anche locali come i comandi di polizia municipale. Un simbolo di gratitudine a tutte le donne e gli uomini che in quei giorni di angoscia e timore sono rimasti sempre in prima linea con encomiabile senso dello Stato, umanità, altruismo e coraggio, a difesa dei cittadini, soprattutto dei più anziani e dei più deboli. Veri atti di eroismo quotidiano - conclude - che meritano di essere onorati e ricordati dalle future generazioni".