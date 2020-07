Comunali Agnone, Giovanni di Nucci e i giovani per Agnone democratica,dicono sì alla chiamata di Nuovo Sogno Agnonese

Prove tecniche di future elezioni. Nuovo sogno Agnonese gruppo politico di centrosinistra incassa candidature prestigiose. E' una breaking news di qualche ora fa. L'ex responsabile dell'Unità operativa di medicina di Agnone dott Giovanni Di Nucci dice si alla candidatura come consigliere al comune di Agnone.Altrettanto positivamente hanno risposto alla chiamata di Saia i giovani per Agnone democratica, disposti ad esprimere un candidato/a. Si intravedono a grosse linee i personaggi di un quadro probabilmente ancora tutto da dipingere e che fa pensare ad una diffcile partita a poker. I giocatori in campo sono numerosi, finora hanno giocato a carte coperte ma non si escludono i bluff

Nuovo Sogno Agnonese è un gruppo politico composto da simpatizzanti e iscritti del Partito democratico, da esponenti del partito socialista, e da esponenti della società civile.

Si lavora alle candidature ma è una partita ancora tutta da giocare.

Nuovo Sogno sicuramente dialoga con Il M5S e con il gruppo Politico Agnone Identità e futuro il cui capogruppo e' lavvocato Scarano. Ad avviso di molti è necessario dialogare con tutti, anche con chi con sofferenza e in solitudine, le tre consigliere Melloni, Linda Marcovecchio e Cellilli, scelse di uscire dalla maggioranza dell'allora sindaco Marcovecchio e congiuntamente alle minoranze causò il defenestramento del primo cittadino.

Riusciranno le forze politiche in campo a presentare una lista civica composta da persone preparate e motivate? Riusciranno a superare i personalismi a favore di Agnone e gli Agnonesi? Il puzzle in ogni caso si dovrà comporre prima di 30 giorni quando dovranno scoprire le carte con la presentazione delle liste. In molti auspicano una unione di più forze e persone competenti autorevoli, motivati e aperti al dialogo che condividono un programma comune che conduca ad una svolta un paese che vive una lunga agonia ma da quello che emerge, ancora appetibile a molti.