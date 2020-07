Comunali Agnone, prima fumata bianca dai giovani democratici: Daniele Saia è il nostro candidato sindaco

Daniele Saia ex consigliere comunale e provinciale di minoranza, coordinatore del gruppo politico "Nuovo Sogno Agnonese" incassa con soddisfazione il consenso espresso dai giovani per Agnone democratica alla lista che lo vedrà candidato

I giovani, un folto gruppo, tutti sui venti anni o giù di li, studenti universitari, neo laureati, impegnati politicamente, vicini all'area DEM e provenienti dalla società civile, si schierano a favore della candidatura di Daniele Saia e ci mettono il carico da 12, un ragazzo o una ragazza del gruppo e' disposto/a a candidarsi al fianco di Saia.

I giovani per Agnone democratica sferrano un assist pregno di contenuti politici a favore dell''ex consigliere comunale che ha condotto, in solitudine, nell'aula consigliare di Palazzo San Francesco un pressing politico senza tregua sull'allora sindaco Marcovecchio. I giovani che spesso vengono accusati di agnosticismo politico, in questo caso non temono la presa di posizione netta e trasparente e il mettersi in gioco in prima persona esprimendo come gruppo una candidatura.

Enrico De Simone coordinatore dei giovani per Agnone democraTica, in una dichiarazione annuncia il sostegno a Saia Sindaco ed una carrellata di iniziative politiche a supporto della candidatura

Di seguito la sua dichiarazione:

Il gruppo politico di Giovani per Agnone Democratica è lieto di annunciare la piena fiducia alla lista che vede Daniele Saia come candidato sindaco. Il nostro gruppo, da sempre attento alle tematiche progressiste, di integrazione e di rinnovamento non può che essere allineato sulla linea politica del centro-sinistra agnonese.

L'accordo con Daniele Saia prevede la candidatura in lista di un membro del gruppo, che è stato altresì già delineato. In un mondo altamente digitalizzato, in cui le informazioni corrono veloci, è indispensabile un apporto in grado di traghettare le istanze dei giovani al livello amministrativo. Ora è il nostro momento e faremo di tutto pur di sfruttarlo al meglio. Grati per la fiducia accordataci da tutto il gruppo di Daniele Saia a partire dalla nostra nascita, siamo pronti a creare dialoghi costruttivi di rinnovamento e svolta per essere parte attiva della vita politica di Agnone.

Nel prossimo mese i Giovani per Agnone Democratica, in collaborazione con Nuovo Sogno Agnonese, daranno voce alle diverse anime ed idee del popolo tramite video-interviste a categorie diverse di cittadini e tavoli tematici come fucine di idee. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare