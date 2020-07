Fillea Cgjl, Rosa di Paola alla guida in Molise

Le Segreterie della CGIL Molise, della CGIL Abruzzo-Molise e della FILLEA Regionale e Nazionale formulano i migliori auguri alla compagna Rosa di Paola che sabato 25 luglio, alla presenza del Segretario Nazionale Alessandro Genovesi, del Segretario di Organizzazione Maurizio Maurizzi e del Segretario Regionale FILLEA Abruzzo-Molise Silvio Amicucci, è stata eletta con voto unanime alla guida del sindacato locale degli Edili. Alla nuova Segretaria, da anni stimata dirigente della struttura, e all’intero gruppo dirigente è stato affidato il compito di consolidare l’azione politica e sindacale della FILLEA CGIL Molise, valorizzando il gruppo operativo molisano e orientando la centralità dell’azione di tutela collettiva e individuale dei lavoratori della federazione. La crisi pandemica ed economica che abbiamo attraversato - e che ancora è in essere - ha determinato una fase di recessione che ha fatto rallentare la produttività di uno dei settori ritenuti strategici per la ripresa dell’intero sistema Paese : quello dell’edilizia e delle costruzioni. In questa stagione, che deve necessariamente presupporre la ripresa, auspichiamo che si concretizzi al più presto l’accelerazione produttiva nei settori dell’edilizia e dei materiali, per determinare una ripartenza celere e concreta per l’intero comparto.

La compagna Rosa, insieme a tutte le lavoratrici e lavoratori della categoria, saprà sicuramente affrontare – con passione e competenza - le nuove sfide che ci attendono.

Paolo De Socio Carmine Ranieri Alessandro Genovesi Silvio Amicucci

Segretario G.le CGIL MOLISE Segretario G.le CGIL Abruzzo Molise Segretario Nazionale FILLEA CGIL Segretario G.le FILLEA Abruzzo- Molise