Passeggeri danneggiati dal pasticcio del distanziamento treni, Occhionero (Italia Viva): vengano risarciti totalmente, anche per i viaggi annullati

"Tutti i passeggeri danneggiati dal pasticcio del distanziamento sui treni devono essere rimborsati totalmente, non soltanto con la restituzione dei soldi dei biglietti ferroviari annullati ma anche con i risarcimenti per i conseguenti viaggi saltati, biglietti aerei persi o alberghi annullati. Il Governo preveda subito rimborsi per tutti per primo decreto utile".

Lo ha dichiarato l' onorevole Giuseppina Occhionero che aggiunge: "I cittadini non hanno colpe, non possono essere loro a pagare.

Il Governo individui chi ha sbagliato, se le compagnie o qualche ministero, e si muova di conseguenza. Non è accettabile che, in una situazione già così critica, un caos del genere in pieno esodo di agosto ricada sulle spalle delle famiglie".