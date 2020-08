Campomarino, allo Sweet Dreams mancano all' appello 32 ospiti: ricerche in corso delle forze dell'ordine

Si comunica che da un controllo nominativo effettuato nel primo pomeriggio odierno, presso la struttura ricettiva “Sweet Dreams” di Campomarino (CB), si è verificata l’assenza di nr.32 stranieri, di sedicente nazionalità tunisina, sugli 83 ivi alloggiati, giunti da Lampedusa lo scorso 31 luglio. Sono in corso ricerche coordinate dalla Questura, con l’ausilio dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Stradale, per il rintraccio degli stessi ai fini del ripristino della quarantena fiduciaria e delle conseguenti sanzioni amministrative per la mancata ottemperanza. Sono state intensificate le misure di vigilanza alla predetta struttura, sia interne da parte dei gestori che esterne, di competenza delle forze dell’ordine. Si rappresenta, infine, che tutti i migranti allontanatisi sono risultati negativi al tampone per la diagnosi Covid-19, effettuato lo scorso 31 luglio dall’ASREM.

Campobasso, 3 agosto 2020